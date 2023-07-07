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Dünya
AA 07.07.2023 11:46

Çin'den ABD'ye "sağlıklı ticari ilişkiler için uygun ortam oluşturma" çağrısı

Çin Maliye Bakanlığı, Washington'a "sağlıklı ticari ilişkiler için uygun ortam oluşturma" çağrısında bulundu.

Çin'den ABD'ye "sağlıklı ticari ilişkiler için uygun ortam oluşturma" çağrısı

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için elverişli ortam oluşturmak amacıyla "somut" adımlar atmaya çağrıldı.

ABD-Çin ticari ilişkilerinin özünün karşılıklı yarar ve iki tarafın da kazançlı çıkması olduğu vurgulanan açıklamada, ticaret savaşlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Çin, ABD'den "sağlıklı ticari ilişkiler için uygun ortam oluşturmasını" istedi.

Yellen'in 9 Temmuz’a kadar Çin'de kalması bekleniyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün Çin'e gitmiş, temasları öncesi yaptığı Twitter paylaşımında Çin'le "sağlıklı bir ekonomik rekabet" arayışında olduklarını vurgulamıştı.

İkili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu Çin ziyaretine 6 Temmuz’da başlayan Yellen'in, 9 Temmuz’a kadar bu ülkede kalması bekleniyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti ve casus balon krizi gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen'in ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.

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