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Dünya
AA 05.11.2024 15:51

Zelenskiy: Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Zelenskiy: Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde oluşturdukları tampon bölgeyi koruduklarını belirtti.

Kursk'ta Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair istihbarat raporlarına sahip olduklarını bildiren Zelenskiy, "Şu anda, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor. Kuzey Kore güçlerinde bir artış görüyoruz, ancak maalesef ortaklarımızdan gelen yanıtta bir artış görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

ABD: Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatışmaya girdiğini doğrulayamayız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk çatışmalarına girdiklerine dair haberleri "doğrulayamayacağını" bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kursk'ta şu anda en az 10 bin Kuzey Kore askeri olduğuna inanıyoruz. Kuzey Kore'nin sahadaki varlığını değerlendirmeye devam ettikçe bu sayıların Rusya'daki toplam Kuzey Kore askeri sayısı açısından biraz artabileceğini kabul ediyoruz" dedi.

Ryder, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk çatışmalarına girdiklerine dair haberlere atıfta bulunarak, "Bunları araştırıyoruz ancak bu haberleri doğrulayamayız" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un Rusya'daki Kuzey Kore güçlerinin toplam sayısının 11 bin ile 12 bin civarında olabileceğine inandığını belirten Ryder, Kuzey Kore'nin ilave güç gönderip göndermeyeceği konusunda spekülasyon yapmayacağını kaydetti.

Ryder, bu birliklerin Ukrayna'ya karşı muharebe destek operasyonlarına katılmaları halinde "meşru askeri hedefler" haline geleceklerini söyledi.

Kuzey Kore birliklerinin Rus üniforması ve teçhizatına sahip olup olmadığı sorusuna ise Ryder, "Anladığım kadarıyla tüm bu güçler Rus üniforması ve Rus teçhizatı kullanıyor" yanıtını verdi.

Ryder'ın açıklamaları, Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko'nun, Ukrayna güçlerinin Kursk'ta Kuzey Kore birlikleriyle bilinen ilk çatışmaya girdiğini iddia eden ifadelerinin ardından geldi.

AB'den Güney Kore ile iş birliğini artırma kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin AB-Güney Kore iş birliğinin artırılması ihtiyacını doğurduğunu dile getirdi.

AB ve Güney Kore'nin stratejik ortaklar olduğunu anımsatan Borrell, mevcut koşullarda artan jeopolitik gerilimler, teknolojik riskler ve iklim değişikliğinin her iki taraf için de tehdit teşkil ettiğini söyledi.

Borrell, "Hint-Pasifik; dijital dönüşüm, iklim değişikliği, Çin'in yükselişi ve birbirine bağlı dünyamızda pek çok küresel değişimin merkezinde yer alıyor. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki gelişmeler coğrafi sınırlarla sınırlı değildir" diye konuştu.

Modern siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmelerin coğrafi sınırları giderek aştığını ve eş güdümlü eylem gerektirdiğini ifade eden Borrell, coğrafi olarak birbirinden uzak olan çatışmaların, küresel istikrar üzerindeki etkileri açısından birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Borrell, "Bu yarımadadaki ve Ukrayna'daki gelişmeler, birbirlerinden çok uzakta olsalar da Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da konuşlandırılması da dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılıdır ve bu da ortak güvenlik gündemimizin önemini tekrar ortaya koymaktadır. Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da bulunması, birlikte çalışma ihtiyacımızı artırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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