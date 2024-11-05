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Dünya
AA 05.11.2024 15:41

Güney Kore, kullanıcı verilerini paylaştığı gerekçesiyle Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya kullanıcı bilgilerini yasa dışı şekilde toplayıp reklam şirketleriyle paylaştığı gerekçesiyle yaklaşık 16 milyon dolar para cezası verdi.

Güney Kore, kullanıcı verilerini paylaştığı gerekçesiyle Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın faaliyetlerine ilişkin dört yıl süren bir soruşturma yürüttü.

Komisyon, Meta'nın Temmuz 2018'den Mart 2022'ye kadar yaklaşık 980 bin Facebook kullanıcısının dini ve siyasi görüşü de dahil olmak üzere kişisel verilerini yasa dışı olarak topladığını tespit etti.

Meta'nın kullanıcılarının takip ettikleri sayfaları analiz ederek topladığı verileri, yaklaşık 4 bin reklam şirketiyle paylaştığı belirtildi.

İncelemelerin ardından Komisyon, Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti.

Güney Kore, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle 2022'de de Meta'ya 72 milyon dolar para cezası vermişti.

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