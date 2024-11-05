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Dünya
AA 05.11.2024 15:34

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'a, nefret suçundan 4 ay hapis cezası verildi

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Malmö kentinde 2022'de Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle nefret suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'a, nefret suçundan 4 ay hapis cezası verildi

Malmö Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, 2022'de Kur'an-ı Kerim'e domuz pastırması sarıp yaktığı esnada Müslümanlara yönelik aşağılayıcı ve saygısızca sözler kullandığı gerekçesiyle nefret suçundan yargılanan Paludan hakkında 4 ay hapis cezasına hükmedildiği kaydedildi.

Paludan hakkında farklı kişi ve kurumlar tarafından Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlara hakaretten dolayı "nefret suçu" davası açılmıştı.

İfade vermeye gitmeyen Paludan hakkında Malmö Savcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Paludan, bugün yapılan duruşmaya da katılmadı.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Paludan, karara itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Ayrıca Paludan, İsveç'e de bir daha gitmeyeceğini sözlerine ekledi.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve Stockholm kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Danimarka'da kutsal kitapları yakma provokasyonları yasaklandı

Öte yandan Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan tasarıyı kabul etmişti.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.

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