Hamas: Filistin direnişi İsrail'in Batı Şeria'nın boşaltılması planlarını boşa çıkaracak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bugün öldürülen Filistinliler için başlığı dileklerinde bulunuldu.

Suikastların, Filistin halkının kararlılığını artıracağı ve şehitlerin kanına vefa ve direniş yolunun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Filistinlilerin mukavemeti, sahadaki direniş kahramanlarının cesareti ve Cenin, Tubas ve diğer illerde girdikleri silahlı mücadeleler, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarını boşa çıkaracak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkının İsrail'in Gazze'deki katliamlarına, ablukasına ve açlık siyasetine Batı Şeria'daki gözaltılarına ve Yahudileştirme planlarına karşı koymaya ve engel olmaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2'si Cenin ve 2'si Tubas kentlerinde 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun bölgede arama kurtarma çalışmalarını engellemesi nedeniyle de enkaz altında kalan çok sayıda Filistinlinin naaşı çıkarılamadı.

İsrail ordusu, Gazze'de bombaladığı yerleşim yerlerinde arama kurtarma çalışmalarına izin vermiyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinin kuzeyinde bir motosikleti hedef alan İsrail saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada görgü tanıkları, Refah kentinin doğu bölgesinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

⁠⁠⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.