Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 01:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy, Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını söyledi.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü açıkladı.
Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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