Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donesk ve Luhansk'ı tanıma kararı dünyada büyük yankı uyandırdı.

Ayrılıkçıların bulunduğu bu bölgeleri Rusya'nın tanıma kararının ardından diğer ülkelerin liderleri tepkilerini arka arkaya sıraladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donesk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanımasının ardından kötüleşen durum değerlendirildi.

3 liderden Rusya'ya kınama

Üç lider de Rusya'nın bu tek taraflı hareketinin Minsk Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğu konusunda hemfikirdi.

Almanya, Fransa ve ABD, Rusya Devlet Başkanı'nın kararını sert bir şekilde kınadı. Bu adımın cevapsız kalmayacağı vurgulandı.

Scholz, ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile dayanışmalarını ifade etti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü vurgulandı

Liderler Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan bağlılıklarından vazgeçmeme konusunda anlaştı.

Aynı zamanda, durumun daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çaba gösterileceğine vurgu yaptılar.