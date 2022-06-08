Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin Zelenskiy, "Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim" ifadesini kullandı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Almanya Vladimir Zelenskiy Olaf Scholz
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