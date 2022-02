Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada yayınladığı yeni videoda konuştu.

"Başkanlığa gittiğimde her birimizin 'Cumhurbaşkanı' olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız ve her birimizin kazanacağından eminim. Ukrayna'ya zafer!"

“Rus saldırılarında 4 günde 16 çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı. Ukrayna askerleri bütün Avrupa’yı savunuyor.”



Zelenskiy, son dört gün içinde Ukrayna'da 16 çocuğun öldüğümü ve 45 çocuk yaralandığı bilgisini paylaştı. Rus birliklerinin Ukrayna'da suç işlediğini söyledi ve "işlenen her bir suç bizi daha çok birleştiriyor" dedi.

"Silahlarınızı bırakın ve gidin"

4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğüne de değinen Zelenskiy, Rus askerlerine seslendi.

"4 bin 500 askerinizi kaybettiniz. Bunu neden yapıyorsunuz? Çocuklarınızı neden kaybediyorsunuz? Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın."

"Serbest kalan mahkumlar en sıcak noktalarda çatışacak"

Rusyaya karşı mücadeleye katılmak isteyen ve askeri tecrübesi olan mahkumları serbest bıraktıklarını söyleyen Zelenskiy, "Bu insanlar en sıcak noktalarda çatışarak suçlarını telafi edebilecekler" dedi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne seslendi.

"Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz"

Ruble'deki sert düşüş

Rus şirketleri ile de konuştuklarını söyleyen Zelenskiy, "Bakalım ruble ne kadar düşcek? Bu savaş ne kadar devam ederse Rusya o kadar zarar görecek" dedi.

Şu an en mühim olan şeyin ' mücadele ve savunma' olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Cumhurbaşkanlığına aday olduğumda hepimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyordum şimdi de hepimiz bir askeriz. Yaşasın Ukrayna!" diyerek sözlerini tamamladı.