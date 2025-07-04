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Dünya
AA 04.07.2025 18:31

Zelenski: Trump ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile çok önemli ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Zelenski: Trump ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Konuşma sırasında ABD'nin bağımsızlık gününü kutladığını ifade eden Zelenski, "çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Desteklerinden dolayı ABD'ye minnettar olduklarını belirten Zelenski, "Amerika ile birlikte çok şey başardık. Cinayetleri durdurmak ve adil, kalıcı ve onurlu barışı yeniden sağlamak için tüm çabaları destekliyoruz. Barış için makul bir anlaşmaya ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Zelenski, cephedeki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılarına ilişkin Trump'a bilgi verdiğini aktararak şunları kaydetti:

"Hava savunma seçenekleri hakkında konuştuk ve hava sahamızın korumasını güçlendirmek için birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık."

İki ülke arasındaki savunma sanayi imkanlarının artırılması ve ortak üretim konusunda ayrıntılı şeklinde konuştuklarını belirten Zelenski, bu tür konularda ABD ile doğrudan proje gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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