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Dünya
AA 04.07.2025 13:50

Gazzelilerin açlıktan sokaklarda bayıldığını bildiren UNRWA'dan "İşimizi yapmamıza izin verin" çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin "açlıktan sokaklarda bayıldığını" açıkladı.

Gazzelilerin açlıktan sokaklarda bayıldığını bildiren UNRWA'dan "İşimizi yapmamıza izin verin" çağrısı
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımını sürdürdüğü ve 2 Mart'tan itibaren insani yardımları engellediği Gazze'de "kıtlığın arttığı" belirtildi.

UNRWA, "İnsanlar sokaklarda açlıktan bayılıyor." ifadeleriyle Gazze'deki insani durumun vehametini aktarırken ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın insani yardım dağıtım sisteminin Filistinli aileler için "aşağılayıcı, aç bırakıcı, korkutucu, yaralayıcı ve yorucu" olduğu değerlendirmesine yer verdi.

"Hiç kimse, hiçbir yerde hayatını riske atmak ve ailesine gıda temin etmek arasında seçim yapmaya mecbur edilmemeli." ifadeleri kullanılan açıklamada, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde yardımlarıyla Filistinlilerin hayatlarının tehlikeye atıldığı vurgulandı.

Ateşkes sırasında BM'nin Gazze Şeridi'nde "hayat kurtarıcı yardım hizmetlerini güvenle verdiği" hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Bizim sistemimiz, uzmanlığımız ve irademiz var. İhtiyacımız olan şey geçiş. Ablukayı kaldırın. İşimizi yapmamıza izin verin."

İsrail, Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

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