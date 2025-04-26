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Dünya
AA 26.04.2025 19:10

Zelenski: Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’da barış için çabaları artırmayı ele aldı. Zelenski, Starmer ile görüşmesi hakkında "Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı ve güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır"dedi.

Zelenski: Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Zelenski ve Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.

İkili, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış için atılan adımları görüşürken, ulaşılan ivmeyi artırma konusunu da ele aldı.

Starmer ve Zelenski, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

"Güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir"

Zelenski de Starmer ile görüşmesi hakkında Telegram hesabından açıklama yaparak, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını aktardı ve şunları vurguladı:

"Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı ve güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir."

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