Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlendi

Katolik Kilisesi’nin 266'ncı lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

Türkiye saatiyle 11.00’de başlayan törene, dünya genelinden 250 bin kişi katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brezilya Devlet Başkanı Lula, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb gibi liderler törende hazır bulundu.

Türkiye’yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da törene katıldı.

100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışına defnedilecek ilk Papa

Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek.

Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın cenazesi, özel araçla yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak.

Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze nakil aracının, Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması bekleniyor.

Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki defin işleminin tamamlanmasından sonra kabrin pazar günü halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Papa Franciscus'un cenazesinin Aziz Petrus Bazilikası yerine Azize Büyük Meryem Bazilikası'na gömülmesiyle bir asırdan fazla süre sonra bir Papa, Vatikan dışındaki bir yere defnedilmiş olacak.

Son olarak Papa 13. Leo'nun naaşı, 1903 yılında öldüğünde Roma'daki San Giovanni in Laterano Bazilikası’na defnedilmişti.

Selefi görevinden ayrılınca Papalığa seçilmişti

Aslen Arjantinli ve asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Buenos Aires'te göçmen işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da dünyaya geldi.

1958'de Kilise'ye giren ve din adamı olarak görev alan Bergoglio, 2001 yılında Kardinal yapıldı.

Bergoglio'nun Papa seçilmesine giden yol ise nadir görülen durum neticesinde açıldı. 2013 yılında Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen bir durum yaşandı ve Papa 16. Benediktus, sağlık koşullarını gerekçe göstererek tarihte 598 yıl aradan sonra görevinden ayrılan ilk Papa oldu.

Papa 16. Benediktus, 28 Şubat 2013'te görevinden resmen ayrılırken kendisine "Emerit" sıfatını alarak inzivaya çekildi.

Bergoglio, selefi Papa 16. Benediktus'un görevinden ayrılmasının ardından 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Kardinaller Meclisinin papalık seçimi) Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri seçildi. Kendisine ünlü Hristiyan azizlerinden Francis'in ismini yani Franciscus ismini seçen Bergoglio, 19 Mart 2013'te resmen görevine başladı.

Bergoglio, Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilke imza atarak Latin Amerika'dan seçilen ilk Papa olmasının yanı sıra Cizvit tarikatından gelen ve tarihte "Franciscus" adını da alan ilk Papa olmuştu.

