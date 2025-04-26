Polonya’dan Türk savunma sanayisine övgü: “Türkiye ile işbirliği için sağlam zemin”

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin “inanılmaz” olduğunu ifade ederek, bu alanda Polonya ile Türkiye arasında gelecekte güçlü bir işbirliği potansiyeli gördüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı’na konuşan Lang, Türkiye’nin Polonya için “eski bir dost, sağlam bir ortak ve güvenilir bir müttefik” olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin ekonomi, kültür ve güvenlik gibi birçok alanda mükemmel seviyede olduğunu kaydeden Lang, “Her iki ülke de NATO üyesi. Türkiye’de İncirlik’te Polonyalı askerlerimiz var, Polonya’da ise Türk askeri varlığı mevcut. Bu, işbirliğimizin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ticaret hacmimiz şu anda 12 milyar dolar ve bunu kısa sürede 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk savunma sanayisine büyük ilgi

Polonya’nın AB Dönem Başkanlığı’nı yürüttüğünü hatırlatan Lang, “Güvenlik Avrupa” sloganıyla güvenliğe odaklandıklarını, özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle savunma sanayisinin güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Türk savunma sanayisine ilişkin izlenimlerini paylaşan Lang, “Birkaç Türk savunma şirketini ziyaret ettim ve çok etkilendim. Gördüklerim harikaydı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz. Polonya’daki uzmanlarımızdan duyduklarıma da bakarak, savunma sanayisinin işbirliğimiz için sağlam bir zemin oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

Gümrük Birliği’ne tam destek

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine de değinen Lang, Polonya’nın bu konuda Türkiye’yi desteklediğini vurguladı. “Polonya, en başından beri Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini destekledi. Türkiye’yi Avrupa perspektifleri konusunda her açıdan çok destekleyiciyiz ve bu konuda çok hevesliyiz” diyen Lang, Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonuna verdikleri önemi dile getirdi.

“İnsanlar, ülkeler arasında köprü”

Lang, Türk basın mensuplarıyla birlikte Polonya’ya gerçekleştirecekleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İnsanlar, ülkeler arasında yaşayan köprülerdir. Türk gazetecilerin Polonya’ya, Polonyalı gazetecilerin Türkiye’ye gelmesi, öğrencilerimizin karşılıklı değişim programlarına katılması ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor. Bu ziyaret sadece bir gezi değil, bir keşif olacak” dedi.

Polonya’nın Türkiye’ye yönelik övgü dolu sözleri, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve dostluğun ne kadar köklü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Lang’ın “Sınırlar kapansa da Türkiye yeter” vurgusu, Türkiye’nin savunma sanayisi ve ekonomik potansiyeline duyulan güveni yansıttı.