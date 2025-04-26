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Dünya
AA 26.04.2025 14:49

Zelenski: Trump ile koşulsuz ateşkesi görüştük

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirdi.

Zelenski: Trump ile koşulsuz ateşkesi görüştük

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Trump ile "iyi toplantı" yaptıklarını belirten Zelenski, görüşme sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenski, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullandı. 

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