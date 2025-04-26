Parçalı Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2025 14:14

Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirdi.

Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor verdi.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirerek “Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi.” ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek “Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı.” dedi.

Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, “Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı. ​​​​​​​

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Sıradaki Haber
İran İçişleri Bakanı, Bender Abbas’taki patlama sonrası soruşturma talimatı verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık turizminden yıllık 20 milyar dolarlık gelir hedefliyoruz
14:59
Zelenski: Trump ile koşulsuz ateşkesi görüştük
14:38
DMM, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılar ile ilgili iddiaları yalanladı
14:36
Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
14:35
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremin ardından 8 bin 367 binayi inceledik
14:04
İran İçişleri Bakanı, Bender Abbas’taki patlama sonrası soruşturma talimatı verdi
Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
FOTO FOKUS
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ