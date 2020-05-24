Haber Giriş: Kaynak: AA
Zambiya'da bir bakan koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Bakan Siliya, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Semptom göstermediğini belirten Siliya, test sonucu sonrası kendisini karantinaya aldığını kaydetti.
Zambiya'da şimdiye kadar 920 Covid-19 vakası görülürken, 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Zambiya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:48
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