Dünya
Independent 24.11.2025 08:55

Z kuşağının şifre tercihleri dedelerinden daha kötü

Yeni bir araştırma, dijital dünyanın içinde büyüyen Z kuşağının şaşırtıcı şekilde en zayıf şifreleri kullandığını ortaya koydu.

Z kuşağının şifre tercihleri dedelerinden daha kötü
[Fotoğraf: Getty Images]

Parola yöneticisi NordPass tarafından yayımlanan rapora göre, 1997 sonrası doğanlar arasında en popüler parola “12345” olurken, diğer yaygın tercihleri yine ardışık sayı dizileri izledi. “Parola” kelimesi listede 5. sırada yer aldı, internet kültürünün popüler ifadesi “skibidi” ise 7. sıraya kadar yükseldi.

1946–1964 arası doğan Baby Boomers kuşağında en çok kullanılan şifre “123456” oldu. Aynı parola, X ve Y kuşağının da en popüler tercihi.

Raporda araştırmacılar, “Genç nesillerin dijital yerliler olduğu ve interneti içselleştirdikleri için siber riskleri daha iyi anladıkları düşünülüyor. Ancak bulgularımız bunun doğru olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yüzde 72 aynı şifreyi farklı platformlarda kullanıyor

NordPass’in sonuçları, parola yöneticisi Bitwarden tarafından ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Almanya, Fransa ve Avustralya’da yapılan geniş kapsamlı ankete de paralel.

Bitwarden’ın verilerine göre Z kuşağı katılımcılarının yüzde 72’si aynı şifreyi birden fazla platformda tekrar kullanıyor. Bu oran Baby Boomer kuşağında yalnızca yüzde 42.

Genç kullanıcılar “parola yorgunluğu” yaşayan en büyük grup olarak öne çıkıyor.

 

Gmail kullanıcılarına acil uyarı: 183 milyon şifre sızdırıldı
Gmail kullanıcılarına acil uyarı: 183 milyon şifre sızdırıldı

Buna karşın araştırmalar, Z kuşağının geçiş anahtarı (passkey), biyometrik doğrulama ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi modern güvenlik yöntemlerine daha hızlı adapte olduğunu gösteriyor.

Google’ın haziran ayında yayımladığı güvenlik raporunda da X kuşağı ve Baby Boomers’ın oturum açarken parola kullanmaya daha fazla bağımlı olduğu vurgulanmıştı.

Google’ın Gizlilik, Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Evan Kostovinos, Z kuşağının parolaları “eski bir güvenlik normu” olarak gördüğünü belirterek, “Dijital yerliler daha gelişmiş kimlik doğrulama araçlarına yöneliyor” dedi.

Uzmanlara göre parolaları düzenli olarak güncellememenin riskleri sürse de, daha güvenli ve kullanımı kolay teknolojilere geçiş eğilimi olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Parolalar hem yönetimi zor bir yöntem olarak görülüyor hem de kimlik avı saldırılarına ve veri sızıntılarına karşı daha savunmasız kalıyor.

Google ve diğer büyük teknoloji şirketleri, kullanıcıların hem güvenliğini hem de konforunu artırmak için parolasız bir geleceğe geçişi hızlandırmaya devam ediyor.

