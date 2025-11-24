Kaçak sigara balonları Vilnius Havalimanı'nı kapattı

Danimarka, Almanya, Norveç, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin havalimanlarında uçuşlar gizemli dron alarmı nedeniyle kapanmaya devam ediyor.

Litvanya’nın Vilnius Havalimanı ise hava sahasına doğru ilerleyen meteoroloji balonları nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Vilnius'a giden birçok uçak başka şehirlere yönlendirildi.

Vilnius’taki bu kapanma ise ekim başından bu yana dokuzuncu kez yaşandı.

Litvanya yönetimi, aksaklıkların Belarus’tan gönderilen ve kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Litvanya geçen ay balon olaylarına yanıt olarak Belarus sınırındaki her iki geçiş noktasını da kapatmıştı. Ancak hava trafiğindeki kesintilerin durduğu görülünce hafta başında geçişler yeniden açılmıştı.