Ankara
Dünya
AA 24.11.2025 08:05

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1042 dönümlük araziye el koydu

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ile Kuzey Ağvar bölgesi arasında uzanan 1042 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1042 dönümlük araziye el koydu

Filistin haber ajansı WAFA, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban'ın konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Şaban, İsrail yönetiminin Tubas'ın kuzeyinden başlayıp Ağvar'a kadar 22 kilometre boyunca kesintisiz şekilde uzanan bir yol inşaatı için 9 ayrı yönerge çıkardığını dile getirdi.

Şaban, bu yolun, vatandaşların tarım yaptıkları ve hayvanlarını otlattıkları on binlerce dönümlük arazilere ulaşmalarını engelleyeceğini vurguladı.

Filistinli yetkili Şaban, "Yolun uzunluğunun, bunun kısa vadeli taktik bir rota olmadığını, aksine Kuzey Ağvar'ı işgal altındaki iç kesimlere bağlayan yeni bir hareket ekseni oluşturmayı, Tubas, Tamun ve Tayasir'i ayıran tarım arazileri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı ve Filistin coğrafi bağlantısını kesmeyi amaçlayan stratejik bir koridor olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Konsey Başkanı, el konulan yaklaşık 1042 dönümlük arazinin sadece dar bir şerit değil, bölgenin coğrafyasının yeniden şekillendirilmesine, özellikle Tubas ile çevredeki Bedevi topluluklar ve tarım arazileri arasında tampon bölge oluşturulmasına olanak tanıyan geniş bir kuşak olduğunu vurguladı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
