Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2025 23:25

Hizbullah, askeri kanadının lideri Tabatabai'nin İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, askeri kanadının lideri Tabatabai'nin İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tabatabai’nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve “direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Tabatabai'nin, "Toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı" belirtildi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in de Dahiye saldırısında öldüğü belirtildi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı açıklandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkent Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının hemen sonrasında, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiği yönünde bir haber paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin hedef alındığı kaydedildi.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Gürcistan'da yol inşaatında toprak kayması sonucu 4 işçi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:39
İzmir'de iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
00:11
Bakan Yerlikaya, berber dükkanına silahla saldıran iki zanlının yakalandığını duyurdu
23:25
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
23:04
Gürcistan'da yol inşaatında toprak kayması sonucu 4 işçi öldü
22:41
İzmir'de çöp depolama alanında yangın çıktı
22:35
Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ