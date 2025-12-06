Türkiye küresel etkinlik üssü oluyor

Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği stratejik hamlelerle turizm çeşitliliğini artırarak uluslararası etkinlik, kongre ve fuar turizminde dünyanın önde gelen merkezleri arasına girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "nitelikli turist" ve turizmin tüm yıla yayılması hedefleri doğrultusunda, Türkiye sadece bir tatil destinasyonu olmanın ötesine geçerek küresel organizasyonların adresi oldu.

2023-2024 döneminde Türkiye genelinde düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlayan ziyaretçi sayısı 20 milyonu aştı. İş ve ticaret amacıyla ülkeye gelen ziyaretçilerin kişi başı harcama oranlarının, tatil amaçlı gelen turistlere kıyasla 3 ila 4 kat daha yüksek gerçekleşmesi, turizm gelirlerindeki artışa doğrudan katkı sağladı.

İstanbul ve Antalya kongre turizminde yükselişte

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) verilerine göre İstanbul, dünya kongre şehirleri arasındaki yükselişini sürdürürken; Antalya, özellikle kış aylarında ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla yüksek doluluk oranlarına ulaşarak "kongre şehri" kimliğini pekiştirdi.

Dünya çapında prestijli organizasyonlar

Türkiye, diplomatik zirvelerden gastronomi buluşmalarına, lüks etkinliklerden tıp kongrelerine kadar geniş bir yelpazede dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda öne çıkan bazı etkinlikler şöyle:

Antalya Diplomasi Forumu (ADF): Dünya liderlerini ve küresel aktörleri bir araya getiren stratejik bir diplomasi platformu.

Gastromasa: Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin İstanbul’da buluştuğu uluslararası gastronomi etkinliği.

Lüks Düğün Kongreleri: Hint, Arap ve Avrupa pazarının lüks düğün organizasyonları için Türkiye’yi tercih etmesiyle büyüyen dev sektör buluşmaları.

Uluslararası Tıp Kongreleri: Estetik cerrahi, göz ve diş hekimliği alanlarında Türkiye’yi küresel bir sağlık üssü konumuna taşıyan bilimsel toplantılar.

Büyük fuarlar dünya sıralamasında ilk 5'te

Türkiye’de düzenlenen sektörel fuarlar, katılımcı sayısı ve işlem hacmi bakımından dünya sıralamalarında üst basamaklarda yer alıyor. Turizm sektörünün en büyük 5 fuarından biri olan EMITT, savunma sanayiinin vitrini IDEF, lüks tüketim alanında Istanbul Jewelry Show ve doğal taş sektörünün lideri Marble İzmir, küresel referans noktaları olarak kabul ediliyor. Ayrıca Growtech, Automechanika ve UNICERA gibi fuarlar da sektörlerinde belirleyici rol oynuyor.

Teknoloji ve gençlik odaklı etkinlikler

Teknoloji ve inovasyon alanında da önemli bir merkez haline gelen Türkiye, dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden TEKNOFEST ile milyonlarca genci ağırlıyor. Dijital oyun ve teknoloji dünyasının buluştuğu GameX ve GIST gibi etkinlikler ise Türkiye’nin dinamik ve yenilikçi yüzünü uluslararası alanda temsil ediyor.

Kongre ve fuar turizminin gelişmesi, otelcilikten yeme-içme sektörüne, ulaşımdan perakendeye kadar geniş bir alanda ekonomiyi canlandırıyor. Etkinliklerin 12 aya yayılması, turizm sezonundaki dalgalanmaları dengeleyerek sürdürülebilir döviz girdisi sağlıyor.

Türkiye’nin güvenli, modern altyapıya sahip ve diplomatik bir merkez olarak konumlanmasının, önümüzdeki yıllarda ülkenin kongre ve fuar turizmindeki yükselişini daha da artıracağı öngörülüyor.