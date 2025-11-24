Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2025 08:12

Malezya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyor

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, gelecek yıldan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasının yasaklanacağını bildirdi.

Malezya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyor

Malezya basınındaki haberlere göre, Bakan Fahmi, yeni doğrulama kurallarıyla birlikte çocukların çevrim içi güvenliğini güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açmasının yasaklanacağını belirtti.

Fahmi, Avustralya'nın sosyal medya kullanıcıları için getirdiği yaş kısıtlamasının Malezya'nın uygulamasına ışık tutabilecek dersler içerdiğini ifade etti.

16 yaş altı çocuklar için getirilecek yasağın, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek Çevrim içi Güvenlik Yasası kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğuna işaret eden Fahmi, "ebeveynlerin çocukların cihazlarla etkileşimlerini takip etmesi gerektiği" çağrısı yaptı.

Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ETİKETLER
Malezya
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1042 dönümlük araziye el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:38
Alman gazetesine itiraf: Eli kanlı İsrail askeri, Filistinlilere yapılan işkenceleri anlattı
08:35
Kaçak sigara balonları Vilnius Havalimanı'nı kapattı
08:09
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1042 dönümlük araziye el koydu
08:05
Slovenya'da ölümcül hastalığı olanlar için "destekli ölüm yasasına" ilişkin referanduma gidildi
08:02
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
06:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ