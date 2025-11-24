Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Metro 24.11.2025 08:39

ABD Meksika’yı "yanlışlıkla" işgal etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğiz dediği Meksika Körfezi 'yanlışlıkla' işgal edildi. ABD askerlerinin hatası tartışmalara neden oldu.

ABD Meksika’yı "yanlışlıkla" işgal etti

ABD, 'yanlışlıkla' Meksika'yı işgal etti. Amerikan askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja girdi ve bu bölgeye hem İspanyolca hem de İngilizce yazılı tabelalar bıraktı. Bu tabelalarda Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi komutanın yetkisiyle yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" uyarısı yer aldı.

ABD askerlerinin bu hatasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD donanma askerleri tarafından bırakılan sahildeki 6 tabelanın söküldüğü bildirildi.

ABD ve Meksika arasındaki bu skandal olay kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. ABD'nin Savaş Bakanlığı (Pentagon), yaptığı açıklamada ''Burayı yanlışlıkla kapattık'' dedi.

Öte yandan ABD lideri Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" şeklinde değiştirilmesi emrini vermişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Meksika
Sıradaki Haber
Alman gazetesine itiraf: Eli kanlı İsrail askeri, Filistinlilere yapılan işkenceleri anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Güven endeksi kasımda arttı
10:43
Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
10:40
Hackerlar, bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni trojanı WhatsApp üzerinden yayıyor
10:36
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
10:32
Yeni Zelanda 2050’ye kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek
10:14
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74,4 oldu
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ