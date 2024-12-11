Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Daily Mail 11.12.2024 08:10

Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu.

Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
[Fotoğraf: Arşiv Getty]

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan 323 adet virüs örneği bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmayı emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney yürütecek. Ayrıca, geçmişte Virus Tanımlama Laboratuvarı'nın başında bulunan Julian Druce da eş-soruşturmacı olarak görevlendirildi.

Tekrarlanmaması için önlem alındı

Bakanlık, benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlemler aldığını açıkladı. Personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi bu önlemler arasında yer alıyor. Yetkililer, materyallerin doğru şekilde saklanmasını ve kaydının eksiksiz tutulmasını sağlamak için laboratuvar çalışanlarına yönelik denetimleri artıracak.

Kayıp örnekler imha mı edildi?

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Gerrard, "Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur ve enfekte edici özelliklerini kaybeder" dedi. Ayrıca, kayıp örneklerin büyük olasılıkla rutin laboratuvar prosedürü olan otoklavlama yöntemiyle imha edilmiş ancak bu işlemin kaydedilmemiş olabileceğini vurguladı.

Dr. Gerrard, Queensland'de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus'un Avustralya'da insanlarda hiç görülmediğini söyledi. Bu durum, kamuoyundaki endişeyi hafifletmek için bir güvence olarak sunuldu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması: Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:15
Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı
09:18
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı için tutuklama talep edilebilir
09:03
İsrail hapishanelerinde zulüm artıyor: Filistinli tutuklular zehirlendi
09:05
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı
09:08
Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar
08:22
Heyet Tahrir Şam lideri Şera: Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız
Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı
Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı
FOTO FOKUS
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ