Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 11.12.2024 07:48

Dev dolu tanelerinin içi görüntülendi: Fırtına tahminlerinde kullanılacak

Bilim insanları ilk kez dev bir dolu tanesinin içini yüksek çözünürlükte görüntüledi. Bulguların, büyük fırtınalardaki dolu tanelerinin büyüklüğünü öngörmeye katkı sunması bekleniyor

Dev dolu tanelerinin içi görüntülendi: Fırtına tahminlerinde kullanılacak

Fırtınalar sırasında, yağmur damlalarının bulutun aşırı soğuk bir bölgesinde donmasıyla dolu taneleri oluşur. Yerçekiminin etkisiyle ağırlaşan bu parçalar düşmeye başlarken, diğer damlaların da eklenmesiyle giderek büyür.

İspanya'daki Katalonya Meteoroloji Servisi ve Barselona Üniversitesi'nden araştırmacılar, çapı 12 santimetreye kadar ulaşan dolu tanelerini inceleyerek bu büyük buz parçalarının iç yapılarını şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Bulgular, 6 Aralık cuma günü Frontiers in Environmental Science adlı hakemli dergide yayımlandı.

Dev dolu tanelerinin içi görüntülendi: Fırtına tahminlerinde kullanılacak

Araştırma, 2022 yılında İspanya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen şiddetli bir fırtına sırasında yağan dev dolu tanelerine odaklanıyor. Bu taneler, bir çocuğun hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Araştırmacılar, bu dev buz parçalarının iç yapısını inceleyerek oluşum süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçladı. Ancak şimdiye kadar büyük dolu taneleri genellikle kesilerek analiz ediliyordu.

Bu sefer bilim insanları, bir diş kliniğindeki bilgisayarlı tomografi cihazını kullanarak 14 dolu tanesinin toplamda 512 görüntüsünü elde etti. Çalışmanın kıdemli yazarı Prof. Xavier Úbeda, “Örnekleri kırmadan, dolu tanelerinin iç katmanları hakkında daha fazla bilgi sağlayacak bir teknik kullanmak istedik. Bu kadar net görüntüler elde edeceğimizi beklemiyorduk” dedi.

Elde edilen görüntüler, dışarıdan mükemmel küreye benzeyen dolu tanelerinin iç yapısının oldukça düzensiz olduğunu ortaya koydu. İlginç bir şekilde, şekil olarak en düzgün görünen buz parçalarının çekirdekleri merkezde yer almıyordu. Bu bulgu, dolu tanelerinin her yönde eşit şekilde büyümediğini ve mevcut varsayımların gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Dev dolu tanelerinin içi görüntülendi: Fırtına tahminlerinde kullanılacak

Makalenin diğer yazarlarından Carme Farnell Barqué, dolu tanelerinin en kalın kısmının, fırtına içinde farklı yüksekliklerde hareket ederken değil, düşme sırasında oluştuğunu belirtti. Araştırmacılar, bu yeni bulgular sayesinde benzer şiddetteki fırtınalarda dolu tanelerinin nasıl oluştuğunu daha iyi tahmin edebileceklerini söylüyor. Böylece bu buz parçalarının neden olduğu ciddi hasarların önlenmesi mümkün olabilir.

Çalışmanın yazarlarından Tomeu Rigo ise, “Büyüyen dolu tanesinin her bir katmanını, fırtınanın evrimine dair radar verileriyle ilişkilendirebiliriz. Bu verileri, gelecekteki fırtınalara yönelik tahminlerde kullanabiliriz” diye ekledi.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Güney Kore'de tutuklanan eski Savunma Bakanı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:15
Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı
09:18
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı için tutuklama talep edilebilir
09:03
İsrail hapishanelerinde zulüm artıyor: Filistinli tutuklular zehirlendi
09:05
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı
09:08
Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar
08:22
Heyet Tahrir Şam lideri Şera: Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız
Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı
Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı
FOTO FOKUS
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ