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Dünya
TRT Haber 16.05.2023 16:40

Yunanistan'daki seçim öncesi gündem Türkiye'deki anket sonuçları

Türkiye'deki anket tartışmaları Yunanistan'a sıçradı. Yunan basını, Türkiye'de seçimler öncesi kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan yanıltıcı sonuçlara odaklandı. 21 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanan ülkede, "Burada da anket sonuçları yanlış çıkar mı" sorusu tartışılıyor.

Yunanistan'daki seçim öncesi gündem Türkiye'deki anket sonuçları
[Fotograf: AA]

Yunanistan’da seçimlere sayılı günler kaldı.

21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde Yunan basını Türkiye'deki anket sonuçları ile ilgili durumu gündeme taşıdı.

Yunanistan'da da anket sonuçlarının yanlış çıkabileceği tartışmaları alevlendi.

Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden Ethnos, Türkiye’de kamuoyu araştırmalarından doğru bir sonuç çıkmadığına dikkati çekti.

Seçimden önce bazı anket şirketlerinin Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın önünde gösterdiğini aktaran Yunan gazetesi, anketlerin seçmenleri etkilemediğini kaydetti.

"Erdoğan kazanmayı başardı" denildi.

Yunanistan'da kamuoyu yoklamaları, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisini önde gösteriyor.

Ancak tek başına iktidar oldukça zor görünüyor. Yüzde 10 ila 14 kararsız seçmenin nereye yöneleceği belirsiz.

Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından, Yunanistan'daki anketlerden çıkan sonuçların ne ölçüde gerçeği yansıtacağı merak ediliyor.
 

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