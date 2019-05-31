Yunanistan'da seçmen, yerel seçimlerin ikinci turu için Pazar günü sandık başına gidiyor. Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da seçim heyecanı yaşanıyor.

Seçmenin yaklaşık yüzde 30’unun Yunan olduğu bölgede, Batı Trakya Türklerin sandığa gitmesi büyük önem taşıyor.

Yassıköy'de çekişmeli geçen seçimlerde, bir Türk bir de Yunan aday yarışacak. Yassıköy Belediyesi için Türk aday Önder Mümin’in başkanlığındaki “İLERİ” listesi ile Yunan aday Kyriakos Amoutzas’ın listesi yarışacak.

Seçim yarışında 2'nci tura kalan Önder Mümin, Türk azınlığın desteğini bekliyor. Soydaşlara destek çağrısı yapan Türk aday Önder Mümin'in hedefi, oyların yüzde 70’inden fazlasını almak.

"Gurbette kalan kardeşlerimizi sandıkları doldurmaya davet ediyorum"

Yassıköy Belediye Başkan Adayı Önder Mümin, "Biz Yassıköy Belediyesi tarihinde İLERİ listesi olarak bir ilke imza attık. 2010 ve 2014 seçimlerinin aksine ilk defa bir Türk listesi ilk haftayı yüzde 43 ile birinci tamamladı. Ben bu vesileyle ileri listesine teveccühünü gösteren kardeşlerime canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. İleriki aşamada, gelecek yönetimlerde hep birlikte bölgemize, Yassıköy Belediyemize hizmet vereceğimizi, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mümin, "Pazar gününe çok az bir zaman kaldı. Ben buradan gurbette kalan kardeşlerime, özellikle ana vatanda Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir ve Edirne’deki kardeşlerime seslenmek istiyorum: Kendilerini pazar günü yine Yassıköy’de bizleri, İLERİ listesini destekleyerek sandıkları doldurmaya davet ediyorum. Bu vesileyle hep birlikte ileri listesi olarak belki de Yassıköy Belediyesi tarihinde mutlaka tarih yazacağız diye düşünüyorum. Şu ana kadar alınmamış, ulaşılmamış bir oy oranı olan, hedef olarak belirlediğimiz yüzde 71,5 oy oranına ulaşacağız diye düşünüyorum" dedi.

"Biz liste olarak yıllardan beri davanın temsilcisiyiz"

Yassıköy’ün şu anki Türk Belediye Başkanı İsmet Kadı da, Önder Mümin’e destek verdi.

Kadı, "Biz liste olarak biliyorsunuz yıllardan beri davanın temsilcisiyiz. Her zaman Yassıköy Belediyesinde bir Türk belediye başkanı olması gerektiğini söylüyoruz. Bizim liste olarak da tercihimiz bu yönde olacaktır. Azınlık insanının bu konudaki hassasiyetini ben biliyorum. Listemize oy veren insanlarımızın da bu konuda hassasiyetle davranacaklarına ve gerekeni yapacaklarına, Türk belediye başkan adayına oy vereceklerini biliyorum. Kendilerine bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber