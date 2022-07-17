Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da uçak düştü
Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine bir kargo uçağı düştü. Uçakta kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
Yunan medyası, Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine Antonov tipi bir uçağın düştüğünü duyurdu.
Kargo tipi olduğu düşünülen uçakta kaç kişinin bulunduğu belirtilmezken, bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.
Sırbistan’dan kalkan uçağın hedefinin Ürdün olduğu, pilotun uçak düşmeden kısa bir süre önce acil durum bildirdiği belirtildi.
Etiketler: Uçak Kazası Yunanistan
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