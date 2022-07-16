Meksika’nın Puebla şehrinde, başkent Mexico City istikametine doğru gitmekte olan bir yolcu minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç birkaç kez takla atarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada minibüsün arka koltuğunda yolculuk yapan 1 kadının camdan dışarı savrularak kaldırıma düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirilirken, olayda 17 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kaza sonrası olay yerine Kızılhaç’a bağlı sağlık ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından kazada yaralananlardan 10’unun durumunun ciddi olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Minibüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.