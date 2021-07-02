Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl ekim ayından bu yana emniyet güçlerince aranan suç örgütü üyesi Hristos Pappas, Atina'nın Zografou bölgesinde görüldü.

İhbar üzerine operasyon düzenleyen Yunan terörle mücadele ekipleri, Pappas'ı saklandığı evde yakalayarak, Atina Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

13'er yıl hapis cezası

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, 7 Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, aralarında Pappas'ın da bulunduğu parti yöneticileri 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu kararın ardından parti liderleri tutuklanmış ancak Pappas yakalanamamıştı.

Aşırı sağcı Altın Şafak partisinin diğer üyelerinden Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yannis Lagos da dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 27 Nisan'da Brüksel'de gözaltına alınmış ve daha sonra Atina'ya getirilmişti.