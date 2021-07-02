Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal altında tuttuğu bölgelerde yüzlerce çocuğu ise hapishanelerde tutuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları örgütü de bu ihlalleri defalarca raporladı.

BM'nin son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında yayımladığı rapora göre, terör örgütü PKK/YPG, son 2 yılda 400'den fazla çocuğun eline silah verdi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi dikkatleri çekti

Çocuklar, çatışmalara sokuldu, taciz ve başka ihlallere maruz kaldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuklara yönelik ihlalleri bunlarla da sınırlı değil.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de PKK/YPG'nin alıkoyduğu yüzlerce çocuğun korkunç şartlar altında yaşadığına dikkati çekti.

ABD'den itiraf

Terör örgütü PKK/YPG'ye açıktan her türlü desteği veren ABD bile kendi yayınladığı raporda örgütün çocukları kaçırdığını itiraf etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı insan kaçakçılığı raporunda, örgütün Sincar ve Kandil Dağı'na gönderdiği çocuklara değinilirken, eline silah verilen 12 yaşındaki çocukların kullanıldığının altı çizildi.

ABD'li diplomatlardan da defalarca PKK'nın YPG'nin Suriye kolu olduğu itirafları geldi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey," YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğuna şüphe yok. Bunu hem eski Savunma Bakanı hem de CIA açıkladı. Bu bir gerçek." dedi.

Örgüte her yıl 300 milyar dolar para ayrılıyor

ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG ile ortaklığı Obama döneminin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi Brett McGurk’un girişimiyle 2014'te başladı.

Örgüte her yıl savunma bütçesinden 300 milyon dolar civarı para ayrılıyor.

ABD, terör örgütüne şimdiye kadar tanksavar füzeleri ve havan topu sistemleri dahil sayısı belli olmayan on binlerce silah yardımında bulundu.