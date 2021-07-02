Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bagram Hava Üssü boşaltıldı
[Fotoğraf: AFP]
Uluslararası askeri güçler Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, başkent Kabil'e 50 kilometre mesafede yer alan Bagram Hava Üssü boşaltıldı.
Reuters haber ajansının ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, tüm yabancı askeri kuvvetler Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı.
11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'da başlayan misyonda sona geliniyor.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi
Almanya ve İtalya, Afganistan'da NATO bünyesinde bulunan askerlerinin çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmuştu.
ABD'de Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 50'den fazlasının tamamlandığını açıklamıştı.
Etiketler: Afganistan ABD Almanya İtalya
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