Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 07:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da Boko Haram'a ağır darbe: 73 üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a büyük darbe indirildi. Örgüte yönelik operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, 18-30 Haziran'da ordunun Borno eyaletinin farklı bölgelerinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Operasyonlarda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Onyeuko, örgüte ait silah, araçlar ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Onyeuko, operasyonlarda ayrıca teröristlerin rehin tuttuğu aralarında 27 çocuğun bulunduğu 55 kişinin de kurtarıldığını aktardı.
Etiketler: Nijerya Terör Örgütü
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