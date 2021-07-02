Hollanda'nın sömürgeci geçmişi nedeniyle özür dileyen ilk resmi kurum Amsterdam Belediyesi oldu.

Belediye başkanı Femke Halsema, Ulusal Kölelik Tarihi Anıtı önünde düzenlenen törende konuştu.

"Hollanda'nın sömürgeci tarihi ile yüzleşmesi açısından önemli bir gün" dedi.

Sömürgeci geçmişin koşulsuz bir biçimde Amsterdam kimliğine kazınması gerektiğini söyledi.

Hollanda hükümeti özür dilemedi

Amsterdam kentinin köle ticaretinde aldığı rol nedeniyle özür diledi.

Ülkedeki başka belediyelerin Amsterdam'ın izinden giderek sömürgeci geçmişleri nedeniyle özür dileyebileceği belirtiliyor.

Hollanda yönetiminden bugüne dek sömürgecilik ve köle ticareti üzerine resmi bir özür gelmedi.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, geçen yılki törenlerde ülkesinin kölelik tarihi için özür dilemeyeceğini açıklamıştı.

Gerekçe olarak da "toplumda kutuplaşmaya yol açacağını" göstermişti.

Özür ve tazminat yerine, 2023'ün köle ticaretini anma yılı ilan edilmesi gündeme gelmişti.