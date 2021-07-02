Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da Twitter yasağının kaldırılması reddedildi
Nijerya meclis temsilcileri, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin süresiz askıya alınması kararının kaldırılmasını reddetti.
Meclis temsilcilerinden Toby Okechukwu, yaptığı açıklamada, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini araştırmak üzere komisyon kurulduğunu belirtti.
Meclise sunulan raporu yetersiz bulduklarını kaydeden Okechukwu, bu nedenle yasağın kaldırılmasını reddettiklerini söyledi.
Okechukwu, Twitter şirketinin ülkede faaliyet göstermesi için yeterince araştırılmadığını savundu.
Etiketler: Twitter Sosyal Medya Nijerya
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