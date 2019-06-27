Yunanistan’da 7 Temmuz’da gerçekleştirilecek erken seçim için 3 siyasi partinin adı öne çıkıyor.
Bu partilerin liderlerinin ortak noktası ise Türkiye karşıtı söylemleri.
Özellikle, partisi Radikal Sol Koalisyon SYRİZA anketlerde ikinci sıraya düşen Başbakan Aleksis Çipras'ın, aşırı sağcı söylemleri dikkat çekiyor.
Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklı sondaj faaliyetlerini iç siyaset malzemesi yaptı.
Türkiye karşıtı söylem ve girişimlerini artırdı, hatta Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini sonlandırmaması durumunda bedelini ödeyeceği yönünde küstah tehditlerde bulundu.
Anketlerde ilk sırada çıkan Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kyriakos Mitsotakis de açıklamalarında Türkiye karşıtlığını kullananlardan.
Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşı somut adımlar atılmasından yana olduklarını söyleyen Miçotakis, iktidara gelmeleri durumunda en kötü senaryoya hazır olacakları mesajını veriyor.
Anketlerde 3’ncü sırada yer alan Değişim Hareketi lideri Fofi Gennimata da oy kaygısı ile Türkiye karşıtı açıklamalardan geri kalmıyor.
Kaynak: TRT Haber