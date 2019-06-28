Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 2015 yılından beri Yemen’de Husilere karşı operasyonlar yapıyor. Husiler de uzun bir süredir bu operasyonlara füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık veriyor.

Nisan ayından bu yana Husilerin Suudi Arabistan topraklarında düzenlediği saldırın sayısı 9. Suudi Arabistan, topraklarına Husiler tarafından düzenlenen bu saldırıları şuana kadar engelleyebilmiş değil.

Oysa Suudi Arabistan ordusunun elinde son teknoloji olduğu belirtilen ABD ürünü Patriot füzeleri bulunuyor.

Patriotlar işe yaramıyor mu?

Arka arkaya yaşanan olaylar akıllara “Patriot işe yaramıyor mu?” sorusunu getirdi. Bu soruyu soranlardan biri de Amerikan Wall Street Journal gazetesi. Yanıtı ise gazetenin haberinde yer aldı.

Haberde, isminin açıklanmasını istemeyen bir Suudi Arabistanlı yetkili son olayların ülkesinin hava savunmasındaki açığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Gazeteye göre, Husilerin elinde bulunan füzeler ABD’nin güvenilir müttefiki Suudi Arabistan’ın karşı karşıya olduğu tehlikenin görülmesine yol açtı.

Patriot İHA ve füze saldırılarını engelleyemiyor

Dünyada savunmaya en fazla para harcayan 3’üncü ülke olan Suudi Arabistan, uzun süredir ABD’den aldığı Patriot füze savunma sistemini kullanıyor.

Ancak Husiler, son zamanlarda İHA ve füzelerle Suudi Arabistan’ın havaalanlarını ve Suudi Arabistan ekonomisi için stratejik önemde olan tesisleri hedef alıyor. Daha önce petrol tesislerini vuran Husiler son olarak İHA’lar ile Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemiş ve 1 kişi yaşamını yitirmişti. Hatta bu saldırıdaki ölüme, füzeyi vurmayı başaramayıp meskun mahale düşen Patriot füzesinin neden olduğu iddia edilmişti.

Suudi Arabistan S-400 alma yolunda

Elinde Patriot füze savunma sistemi bulunan Suudi Arabistan, Rus yapımı S-400’ü de envanterine katmaya çalışıyor.

İki ülke arasında görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosoboroneksport başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatını kapsayan kontratın üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Wall Street Journal