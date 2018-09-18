"Yunanistan'da sığınmacı çocuklar cinsel şiddete maruz kalıyor"

Yunanistan'ın Midili adasındaki kampta kalan sığınmacıların durumu, her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Kapasitesinin üç katı insanı barındıran "Moria Kampı"nda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, akıl sağlığı sorunları artış gösterdi.

"Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütü, kamptaki çocukların korku, stres ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıkladı. Örgüt, tüm bu sorunlar nedeniyle kamptaki çocukların intihar teşebbüsünde bulunduklarını duyurdu.

Örgüt kampı boşaltın çağrısı yaptı

Örgüt tarafından, uygunsuz sağlık ve hijyen koşulları nedeniyle, salgın hastalık riskinin çok yüksek olduğu kampın boşaltılması çağrısı yapıldı.

Ülkede, aralarında Midilli, Sakız ve Sisam'ın da bulunduğu adalarda, iltica taleplerinin sonuçlanmasını beklerken tutulan sığınmacı sayısı 20 binin üzerinde bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber