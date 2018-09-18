İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 Filistinli şehit

Filistin Kızılayı'na bağlı ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'e bağlı askeri bir uçağın gece geç saatlerde Han Yunus kentinin doğusundaki El-Karara beldesi civarına düzenlediği saldırıda şehit olan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu 2 Filistinlinin naaşlarının Han Yunus'taki Nasır Sağlık Kompleksi'ne getirildiği ve kimlik tespitinin sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, askeri bir uçağın, Gazze sınırındaki tellere yaklaşarak "şüpheli bir cisim bıraktığı" kaydedilen 2 Filistinliyi hedef aldığını duyurulmuştu.

Kaynak: AA