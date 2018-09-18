  • 18 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.328
    EURO 7.401
  • BIST 94347.66
    ALTIN 243.828
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 Filistinli şehit

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 Filistinli şehit

İsrail'in, Gazze'nin güney sınırı yakınına düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu. Şehit olan Filistinlilerin kimlik tespitiyle ilgili çalışma sürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Gazzeye hava saldırısı: 2 Filistinli şehit

Filistin Kızılayı'na bağlı ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'e bağlı askeri bir uçağın gece geç saatlerde Han Yunus kentinin doğusundaki El-Karara beldesi civarına düzenlediği saldırıda şehit olan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu 2 Filistinlinin naaşlarının Han Yunus'taki Nasır Sağlık Kompleksi'ne getirildiği ve kimlik tespitinin sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, askeri bir uçağın, Gazze sınırındaki tellere yaklaşarak "şüpheli bir cisim bıraktığı" kaydedilen 2 Filistinliyi hedef aldığını duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, hava saldırısı, gazze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER