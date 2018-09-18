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Ruanda'da 230'dan fazla polisin işlerine son verildi

Ruanda'da 230'dan fazla polis, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle görevden alındı.

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Ruandada 230dan fazla polisin işlerine son verildi

Emniyet Sözcüsü Komiser Theos Badege, basına yaptığı açıklamada, kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Görevden alımların söz konusu kişilerin polislik itibarını zedeledikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle alındığını belirten Badege, söz konusu polislerden bazılarının 6 aya kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.

6 aydan fazla hapis cezası alırsa polislik hakkını kaybediyor

Komiser Badege, "Eğer bir kişi 6 aydan fazla hapis cezası alırsa polisliğe geri dönme veya polis olma şansı ortadan kalkar." dedi.

Öte yandan, sağlık nedenlerinden dolayı da 9 polisin görevlerine son verildiği kaydedildi.

Afrika ülkesi Ruanda'da hükümet, son yıllarda rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, görevlerini kötüye kullanan kişilere ciddi yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ruanda, polis
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