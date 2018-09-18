  • 18 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.323
    EURO 7.396
  • BIST 94347.66
    ALTIN 243.78
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail'e ait bir hava aracının, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi sınırının İsrail'e ait bir hava aracıyla vurulduğu belirtildi.

Saldırının ne tür bir hava aracıyla yapıldığı ve saldırıda kayıp olup olmadığına ilişkin herhangi bilgi verilmedi.

Saldırıya ilişkin Filistin makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"Açık hava hapishanesi" olarak nitelenen Gazze Şeridi, sık sık İsrail'in hava saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER