Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez'e tutuklama talebi

Adliye haberleri yayınlayan resmi haber ajansına göre, Arjantin'de federal Yargıç Claudio Bonadio, kamu iş sözleşmelerinden rüşvet alan yasa dışı bir derneğin başkanı olduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Fernandez'in tutuklanmasını istedi.

Mahkemede sözlü ifade vermeyi reddetti

Başkent Buenos Aires'te üç gün önce mahkeme karşısına çıkan Fernandez, sözlü ifade vermeyi reddederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğine dair mahkemeye yazılı savunma sundu.

Fernandez suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor

Fernandez, kendisini ifade vermeye çağıran Federal Yargıç Claudio Bonadio tarafından yöneltilen suçlamaların yanlış ve siyasi olduğunu savundu.

Dokunulmazlığı nedeniyle tutuklanamayan Fernandez'in buna rağmen yargılanmasının önünde engel bulunmadığı kaydedildi.

Suçlanan 4 görevli tutuklandı

Soruşturma kapsamında suçlanan görevlilerden 4'ü tutuklandı.

Yargıç Bonadio, geçen yıl aralık ayında savcılığın talebiyle aynı yıl senatör seçilen Fernandez'in dokunulmazlığının kaldırılması için meclise başvurmuştu.

Yargılanmasının önünde engel yok

Dokunulmazlık nedeniyle tutuklanamayan Fernandez'in yargılanmasının önünde engel bulunmuyor.

Ülkede 2007-2015 yıllarında devlet başkanlığı yapan Fernandez, davanın, halefi muhafazakar Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin talimatıyla açıldığını savunuyor.

Kaynak: AA