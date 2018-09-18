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Fransa'da volkan patladı meraklılar lavları izlemeye akın etti

Fransa'nın Reunion Adası'ndaki yanardağ bu yıl dördüncü kez patladı. Ancak tehlike yaratan bu durum meraklıların ilgisini çekiyor.

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Fransa'da bu yıl dördüncü kez patlayan yanardağda lavlar şelale misali aktı. Gece karanlığında akan lavları izlemek isteyenler Reunion Adası'na akın etti. 

Soğuğa aldırış etmeyen meraklılar 6 kilometre yürüdükten sonra izleme noktasına ulaştı. Zaman zaman 30 metre yüksekliğe ulaşan lavları izlediler, fotoğraf çektiler. 

2 bin metre yüksekliğindeki yanardağ, dünyanın en aktif volkanlarından birisi.

Hint Okyanusu'ndaki adada yer alan yanardağın daha önceki patlamaları birkaç gün sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber

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