Fransa'da volkan patladı meraklılar lavları izlemeye akın etti

Fransa'da bu yıl dördüncü kez patlayan yanardağda lavlar şelale misali aktı. Gece karanlığında akan lavları izlemek isteyenler Reunion Adası'na akın etti.
Soğuğa aldırış etmeyen meraklılar 6 kilometre yürüdükten sonra izleme noktasına ulaştı. Zaman zaman 30 metre yüksekliğe ulaşan lavları izlediler, fotoğraf çektiler.
2 bin metre yüksekliğindeki yanardağ, dünyanın en aktif volkanlarından birisi.
Hint Okyanusu'ndaki adada yer alan yanardağın daha önceki patlamaları birkaç gün sürmüştü.
Kaynak: TRT Haber