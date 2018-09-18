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Fransa'da volkan patladı meraklılar lavları izlemeye akın etti

Fransa'nın Reunion Adası'ndaki yanardağ bu yıl dördüncü kez patladı. Ancak tehlike yaratan bu durum meraklıların ilgisini çekiyor.

18 Eylül 2018 Salı 00:02





