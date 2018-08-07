Arjantin'de eski Devlet Başkanları hakkında rüşvet soruşturması

Arjantin'de eski Devlet Başkanları Cristina Fernandez ve eşi Nestor Kirchner hakkındaki rüşvet soruşturması sürüyor.

İspanyol inşaat şirketi Isolux Corsan'ı Arjantin kolunun eski yöneticisi Juan Carlos de Goycoechea, ceza indirimi için savcılığa verdiği ifadede, 2007-2015 yıllarında ülkede kamu ihaleleri alabilmek için Fernandez hükümetinden yetkililere ödemeler yaptığını kabul etti. Goycoechea, söz konusu ödemelerin seçim kampanyalarına bağış niteliğinde olduğunu, rüşvet amacı taşımadığını savundu.

Devlet görevlilerine 160 milyon dolar ödeme

Arjantin gazetesi La Nacion'un yayınlarıyla gündeme gelen rüşvet iddiaları kapsamında geçen hafta 8 iş adamı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan iş adamlarından birinde bulunan not defterinde 2005-2015 yıllarında devlet görevlilerine yapılan toplam 160 milyon dolar tutarındaki ödemeye ilişkin kayıtlar bulunmuştu.

Kayıtlarda ödemelerin teslim edildiği adresler arasında Fernandez'in özel ikametgahları ve devlet başkanlığı konutunun bulunduğu ileri sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında savcılık, Fernandez'i 13 Ağustos'ta ifade vermek üzere çağırmıştı.

Kaynak: AA