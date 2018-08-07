İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde Rus hacker krizi

İngiltere merkezli Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, bir İngiliz pilot, arkadaşlık uygulaması üzerinden bir kişiyle tanıştı. Kadın pilotun hesabı kısa süre içerisinde Rus hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişim kuran bilgisayar korsanı, F-35'ler hakkındaki gizli bilgileri çaldı.

Gizli bilgiler ifşa oldu

Daily Mail, kadın pilotun hesabının ele geçirildiğini bildirmesine karşın uçaklarla ilgili gizli bilgilerin bir kısmının ifşa olduğunu aktardı. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri de, F-35'lere ilişkin bilgilerin üçüncü tarafların eline geçtiğini doğruladı.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, F-35 programı kapsamında 9 milyar pound'luk anlaşma yapmıştı.

Anlaşmada teslim edilmesi öngörülen toplam 135 tane F-35 uçağının ilk partisi olan 48 uçak, haziran ayında İngiltere'ye gönderilmişti.

Kaynak: Daily Mail, Sputnik International