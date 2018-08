Trump'ın medya savaşına Beyaz Saray'dan itiraz

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "yalan haberler insanların düşmanıdır" diyerek gazeteleri hedef almış, "Onlar savaş sebebidir! Onlar çok tehlikeli ve hasta!" ifadelerini kullanmıştı.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!