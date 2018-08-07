Trump'ın medya savaşına Beyaz Saray'dan itiraz

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "yalan haberler insanların düşmanıdır" diyerek gazeteleri hedef almış, "Onlar savaş sebebidir! Onlar çok tehlikeli ve hasta!" ifadelerini kullanmıştı.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Temmuz 2018

Beyaz Saray danışmanı Conway'den açıklama

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, Amerikan televizyon kanalı CBS'te verdiği demeçte, Trump'ın attığı tweetin sorulması üzerine "Gazetecilerin insanların düşmanı olduğuna inanmıyorum" dedi.

Ivanka Trump da açıklama yapmıştı

Beyaz Saray baş danışmanı olan Trump'ın kızı Ivanka Trump, babasının basının Amerikan halkının düşmanı olduğu görüşüne katılmadığını belirterek, "Hayır, medyanın halkın düşmanı olduğuna katılmıyorum" demişti.

Trump, kızı Ivanka'nın açıklaması üstüne Twitter'da paylaştığı mesajında "Kızım Ivanka'ya medyanın halkın düşmanı olup olmadığını sormuşlar. O da haklı olarak 'Hayır' demiş. Halkın düşmanı yalan haberdir. Bu da medyanın büyük kısmıdır" demişti.

Kaynak: CNN