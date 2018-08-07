Gine'de toplu taşıma Türkiye'ye emanet

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de toplu taşımada eski minibüs, motosiklet ve taksilerin kullanılması trafik yoğunluğuna ve sık kazalara sebebiyet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Ocak 2017'te Gineli makamlara hibe ettiği belediye otobüsleri, Konakri'de kısmen de olsa trafiğin rahatlamasına ve ulaşım sorununun çözülmesine yardımcı oldu.

İç ve dış kaportaları dahil tüm aksamları İETT tarafından yenilenen otobüslerin bakımı İETT tarafından yapılırken, işletim ve yönetimini Albayrak Holding üstlendi.

Otobüsler, Konakri'nin Autonome Limanı'ndan-Dabompa'ya kadar yaklaşık 28 kilometrelik hatta hizmet veriyor.

Çinliler başarılı olamadı

Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Aboubacar Sylla, Gine'de ulaşım araçlarının sayı ve kalite olarak standartların çok altında kaldığını belirtti.

Konakri'de yaşanan ulaşım sorununun Türkiye’den hediye edilen otobüslerle rahatladığını söyleyen Sylla, Türk firmasının otobüslerin işletmesini üstlenmesinin kent yönetimini memnun ettiğini vurguladı.

Sylla, "Daha önce Çinli bir firma kentte toplu ulaşım işletmesini üstlendi ancak başarısız oldu. Türk firması otobüslerin işletmesini üstlenerek bizim üzerimizdeki yükü aldı, başarılı olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Türkiye'yle metrobüs hattı inşası iş birliği görüşülüyor

Bakan Sylla, ayrıca Konakri’de bir metrobüs hattı inşa edilmesi konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Metrobüsün Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulandığını gözlemlediklerini ifade eden Sylla, metrobüs projesinin Konakri'de ulaşım sorununu büyük oranda çözeceğini umduklarını aktardı.

Sylla, ulaşım konusundaki iş birliğinin ekonomik ilişkilere de olumlu olarak yansıyacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin ulaşım gibi bir konuda Gine’ye el uzatması, ekonomimizin de kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Bu projenin hayata geçmesi bir başlangıçtır, iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlenmesine vesile olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, konuyla yakında ilgilendiğini, belediye otobüslerinin seferlerinde aksama olmaması için Türk firma ve Gineli makamların ciddi uğraşlar içinde olduğunu ifade etti.

Sağman, otobüslere halk tarafından gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Her sabah 5'te iş başı

Otobüslerin işletmesini üstlenen Albayrak Grubu'ndan Şenol Tatan da projede görev alan 200 kadar Gineli personeli İETT ile birlikte eğittiklerini ve projeyi beraber yürüttüklerini söyledi.

"Gineli kardeşlerimiz çok istekli ve gayretliler, onlar da bizimle beraber sabah saat 05.00'da garajda iş başı yapıyorlar" diyen Tatan, Gineli makamlardan ve halktan olumlu tepki ve teşekkür aldıklarını kaydetti.

Şimdilik günde 10 bin yolcu taşıdıklarını aktaran Tatan, "Bu proje Konakri'de ulaşım alanında dönüşümün başlaması ve toplu taşıma hizmetinin gelişmesi açısından da önemli bir kilometre taşıdır. Gelecekte güzergah iyileştirmesiyle daha fazla Konakrili toplu taşıma hizmetinden yararlanabilecektir" diye konuştu.

Şoförlerinden Bongo Aquelfala da her sabah işe 5'te gittiğini, otobüs sürmekten keyif aldığını söyledi.

Otobüslerin klimalı ve konforlu olduğu için Konakriler tarafından tercih edildiğini belirten Aquelfala, ücret tarifesinin uygun olduğunu söyledi.

"Bu güzel otobüsler için Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Yolculardan Balde Oussmanou, kentte eskiden çok zor olan ulaşımın bu otobüslerle daha düzenli hale geldiğini ifade etti. Oussmanou, "Bu güzel otobüsleri hediye ettiği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Bir diğer yolcu Jonass Lama, otobüslerin konforundan çok memnun olduklarını aktararak, "Otobüste yolculara iyi davranılıyor, yolcu haklarına riayet ediliyor, bunu takdir ediyoruz" diye konuştu.

Otobüsün kadın muavini Diawara Yarie de her otobüsün en az 60-80 yolcu aldığını, halkın ilgisinin memnun edici olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü jestiydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mart 2016'da ülkeye yaptığı ziyarette, ertesi günün Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin doğum günü olduğunu öğrenmiş, kendisine doğum günü müjdesi olarak, İBB aracılığıyla Gine'ye 50 otobüsün hibe edileceğini söylemişti.

Bu jest karşısında duygulanan Conde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmıştı.

Kaynak: AA