Japonya'dan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na saat ayarı

Japonya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların günün daha serin saatlerinde yarışabilmeleri için önümüzdeki yıl yaz saati uygulama önerisini gündeme getirdi.

Öneri, uzun çalışma saatlerine yol açacağı endişesi nedeniyle sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Hükümet, yaz saati konusunda henüz karar vermediğini, ancak olimpiyat atletlerinin üzerindeki yaz sıcağı etkisini sınırlamak istediklerini söyledi.

Farklı önlemler önerildi

Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yaz saatine geçme kararı almasının doğru olmadığını belirterek, böyle bir hareketin insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkisi olacağını söyledi.

Suga, daha erken başlangıç saatleri, daha fazla yeşillik ve sıcağı engelleyen kaplamalar gibi önlemler almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Sıcaklar nedeniyle alınan önlemler

Artan sıcaklıkların 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar şiddetini artırarak devam edeceğinin belirtilmesi üzerine, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bazı önlemler almak için çalışmalara başlamıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu nedenle geçtiğimiz ay, sporcuları, taraftarları ve olimpiyatlarda görevli işçileri korumak için ayrıntılı bir sıcaklıklara karşı önleme planı hazırlamıştı.

Japonya'da artan sıcaklıklar

Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama'da 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.

Sıcaklık ülkenin merkezindeki Nagoya'da 39, başkent Tokyo'da da 37 dereceye kadar çıkmıştı.

Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etmişti.

Temmuz ayından beri en az 120 kişi rekor seviyelere ulaşan sıcaklık dalgası nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC