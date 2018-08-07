İran'da ekonomik kriz protestoları çatışmaya dönüştü

İran'ın İsfahan şehrinde cuma günü başlayan ve Tahran ile Elburz eyaletlerine yayılan ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler, bazı noktalarda eylemcilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne oldu.

İşçi sendikaları grev kararı aldı

İşçi Sendikaları Birliği, geçen hafta açıklanan taleplere hükümet tarafından cevap verilmemesi üzerine grev kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkenin birçok noktasında şirket ve fabrikalarda protesto hareketleri oluşturulmaya başlandığı da duyuruldu.

İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber, Al Hurra News